Denizlispor'da kabus bitmiyor: Son 11 maçta, 1 galibiyet aldılar

Bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde 24 maçta 4 galibiyet alabilen Denizlispor, son 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle adeta büyük bir çöküş yaşadı. Ligde 18 puanda kalıp kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı.

5'li savunma mağlubiyeti engelleyemedi

Denizlispor'un teknik patronu Hakan Kutlu, Konyaspor maçında 5'li savunma dizilişiyle takımını sahaya çıkarsa da formasyon değişikliği bile mağlubiyete engel olamadı. Yenilen golün ardından sistem değişikliği yapan ve 4'lü defansa geçen Denizlispor, bu maçta da sahadan puansız ayrıldı. Hakan Kutlu, maçın ardından ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fırsatından yararlanamadıklarını söyledi.

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"VAR'ı Türkiye'den kaldıralım"

Yedikleri ilk golde Lopes'in itildiğini belirterek VAR hakemlerine tepki gösteren Kutlu, "VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. VAR'ı Türkiye'den kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar" dedi.

İstatistikleri dip yaptı

Haftalardır düşme potasından çıkamayıp 7 haftadır ligin en son sırasında bulunan Denizlispor istatistiklerde de dibe vurdu. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın ardından Ankaragücü ile birlikte 14 mağlubiyetle en fazla yenilen iki takımdan biri oldu. Süper Lig'in 25'inci haftası itibariyle eksi 21 averaja sahip Denizlispor, bu alanda da son sırayı paylaşırken, bu sezon 4 galibiyetle en az 3 puan alan takım durumunda. Bu sezon üzerindeki kara bulutları dağıtamayan ve mali sorunlarla boğuşan yeşil-siyahlılarda taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösteriyor.

SPOR Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı



