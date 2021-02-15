Spor Denizlisporda kabus bitmiyor Son 11 maçta, 1 galibiyet aldılar
SÜPER LİG

Denizlispor'da kabus bitmiyor: Son 11 maçta, 1 galibiyet aldılar

Süper Lig'de uzun zamandır düşme hattında son sırada yer alan, 25'inci hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da ligde kalma umutları tükeniyor. Mutlak galibiyet hedefiyle gittiği deplasmanda eski savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle yenik duruma düşen Denizli, ardından maçı çeviremedi.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu

Bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde 24 maçta 4 galibiyet alabilen Denizlispor, son 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle adeta büyük bir çöküş yaşadı. Ligde 18 puanda kalıp kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı.

5'li savunma mağlubiyeti engelleyemedi

Denizlispor'un teknik patronu Hakan Kutlu, Konyaspor maçında 5'li savunma dizilişiyle takımını sahaya çıkarsa da formasyon değişikliği bile mağlubiyete engel olamadı. Yenilen golün ardından sistem değişikliği yapan ve 4'lü defansa geçen Denizlispor, bu maçta da sahadan puansız ayrıldı. Hakan Kutlu, maçın ardından ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fırsatından yararlanamadıklarını söyledi.

"VAR'ı Türkiye'den kaldıralım"

Yedikleri ilk golde Lopes'in itildiğini belirterek VAR hakemlerine tepki gösteren Kutlu, "VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. VAR'ı Türkiye'den kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar" dedi.

  • İstatistikleri dip yaptı
  • Haftalardır düşme potasından çıkamayıp 7 haftadır ligin en son sırasında bulunan Denizlispor istatistiklerde de dibe vurdu. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın ardından Ankaragücü ile birlikte 14 mağlubiyetle en fazla yenilen iki takımdan biri oldu. Süper Lig'in 25'inci haftası itibariyle eksi 21 averaja sahip Denizlispor, bu alanda da son sırayı paylaşırken, bu sezon 4 galibiyetle en az 3 puan alan takım durumunda. Bu sezon üzerindeki kara bulutları dağıtamayan ve mali sorunlarla boğuşan yeşil-siyahlılarda taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösteriyor.

Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı
SPOR
Konyaspor ligde 6 hafta sonra kazandı


Abone Ol Google News
Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

​Görenler şaşırıyor komşu köyler de istiyor.
Telefonfiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.
Simgelerin köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsünde kar manzaraları

İsimler sisteme girildi

İsimler sisteme girildi

Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

​Vakaların 5 binin altına düşmeme sebebini uzmanlar açıkladı.

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.