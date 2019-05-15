Denizlispor'un Süper Lig'deki hedefini başkan açıkladı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9. haftada göreve başladığında "O sene bu sene" sloganıyla yola çıktıklarını ve Allah'ın nasip etmesiyle Süper Lig'e çıktıklarını ifade etti.

Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını ve aynı sloganla başarıya ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Çetin, takıma destek olan şehre teşekkür etti.

"Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum"

Teknik direktör Yücel İldiz ile devam etme kararı almak istediklerini anlatan Ali Çetin şöyle konuştu;

"Yönetim kurulumla görüşeceğiz. Ama benim fikrimi sorarsanız, ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Biz görevimizi yaptığımız sürece futbolcular ve teknik yönetim zaten görevini yapıyor. Önemli olan bizim görevimizi yapıp insanlara olan borcumuzu ve sorumluluğumuzu bilmemiz. Bu kulüp küllerinden doğdu. 8 aydan beri 1 kuruş gelirsiz kulübe çok ciddi paralar harcadık. Bu paraları da iş dünyasından ve diğer oluşturulan farklı projelerden kazandık. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. İnşallah bu hafta şampiyon olacağız. Ama bir üst ligi garantiledik. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak."

Çetin, kamuoyundaki yönetimin değişeceği söylentilerinin doğru olmadığını, kaptanın geminin başında bulunduğunu kaydetti.

Stat kapasitesini artırma çalışması

Planlanan stat projesini yakından takip ettiğini, şu anda projenin başlaması halinde bile en az 3 yıl süreceğini aktaran Başkan Çetin, "En azından insanları yağmur, çamur ve güneşten kurtarmak için mevcut Denizli Atatürk Stadı'ndaki açık tribünleri kapatmayı düşünüyoruz. Yetersiz gelirse de iki kat şeklinde çözüm bulacağız. Bunu sezon içinde parça parça yaparak stat kapasitesini de 20 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.