Denizlispor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçemedi

Denizlispor yönetimi, kadrosuna katmak için sağlık kontrollerinden geçirdiği Bakary Sako'nun sonuçlarını görünce şoka uğradı.

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

Denizlispor, Crystal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary #Sako'nun transferinden oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunmasından dolayı vazgeçti. pic.twitter.com/KKF7aJYeBH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Ağustos 2019



