SÜPER LİG

Denizlispor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçemedi

Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti. Bu kararın perde arkasında ise şoke eden bir gerçek var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakary Sako

Bakary Sako

Denizlispor yönetimi, kadrosuna katmak için sağlık kontrollerinden geçirdiği Bakary Sako'nun sonuçlarını görünce şoka uğradı.

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.


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