SÜPER LİG

Deplasman lideri Trabzonspor

Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu.

Haber Merkezi İHA
Trabzonsporlu futbolcuların Antalyaspor maçında yaşadığı gol sevinci.

Trabzonsporlu futbolcuların Antalyaspor maçında yaşadığı gol sevinci.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer söz konusu hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu.

Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.

Deplasmanda 1 yenilgi aldı

Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1, MKE Ankaragücü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansı

Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer bu sezonun ardından 14. hafta itibariyle 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü.

  • Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 9 puan, 2013-14 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 7 puan, 2015-16 sezonunda 9 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan, 2017-18 sezonunda 7 puan, 2018-19 sezonunda 8 puan toplamıştı.

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