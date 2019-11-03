Derbi Abdurrahim Albayrak'ı fıtık etti

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu derbide, sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın karşılaşmayı izlediği sırada talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Sporx'in haberine göre Beşiktaş derbisini seyrederken bir pozisyona çok heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Albayrak, o an boynunda bir ağrı hissetti. Ağrının geçmemesi üzerine doktora giden Albayrak'a yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi kondu. Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu aktarıldı.