SÜPER LİG

Derbi Abdurrahim Albayrak'ı fıtık etti

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş maçını izlerken gösterdiği ani reaksiyon sonrası boyun fıtığı oldu.

Haber Merkezi Diğer
Abdurrahim Albayrak, maçlarda yaşadığı aşırı heyecanla sık sık gündeme geliyor.

Abdurrahim Albayrak, maçlarda yaşadığı aşırı heyecanla sık sık gündeme geliyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu derbide, sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın karşılaşmayı izlediği sırada talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Sporx'in haberine göre Beşiktaş derbisini seyrederken bir pozisyona çok heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Albayrak, o an boynunda bir ağrı hissetti. Ağrının geçmemesi üzerine doktora giden Albayrak'a yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi kondu. Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu aktarıldı.

  • Galatasaray yöneticisi Albayrak, önümüzdeki günlerde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirecek.

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