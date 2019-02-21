SÜPER LİG

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Yıldırım.

Bülent Yıldırım.

Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleye Bülent Yıldırım atandı.

Haftanın hakemleri şöyle;

Yarın

  • 20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar

  • 13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
  • 16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi

  • 21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

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