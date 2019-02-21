Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleye Bülent Yıldırım atandı.
Haftanın hakemleri şöyle;
Yarın
- 20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi
- 13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar
- 13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
- 16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
- 19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi
- 21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
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