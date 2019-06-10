SÜPER LİG

Diagne giderse Welbeck gelecek

Yeni sezonda takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara devam eden Galatasaray, devre arasında transfer ettiği ve istenilen performansı gösteremeyen Senegalli oyuncuyu elden çıkarıp, yerine Arsenal’in satış listesine koyduğu Danny Welbeck’i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Danny Welbeck

Danny Welbeck

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, santrfor bölgesinde değişim hazırlığı yapıyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında Mbaye Diagne’yi transfer eden sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcunun performansından memnun kalmadı. Yaz transfer döneminde Diagne için ödenen paranın üzerinde gelecek herhangi bir teklifte 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerine bonservisi elinde olan Danny Welbeck’i seçti. Arsenal’in serbest bıraktığı 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, bonservis bedeli olmaması sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekiyor. UEFA ile yaptığı Finalsal Fair Play anlaşması sonrasında sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Welbeck’i bedavaya kadrosuna katıp Diagne’den gelecek bonservis bedeliyle diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.

KARARI TATİL SONRASI VERECEK

Welbeck’in menajerinin şu an futbolcusu için teklif topladığı İngiliz futbolcunun tatilinin ardından bir karar vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alması, Türk Telekom Stadyumu’nun atmosferi ve taraftarları bir adım öne çıkıyor. Manchester United alt yapısından yetişen 1,83’lük İngiliz santrfor, 2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Arsenal’in yolunu tutmuştu. Geçen sezon İngiliz ekibiyle 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Arsenal kariyerinde toplam 126 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 32 gol atarken, 15 asist yaptı. Galatasaray’da Welbeck’in ismi geçen sezon Gomis’in ayrılmasıyla da gündeme gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

TREZEGUET İÇİN PEŞİN ÖDEME TEKLİFİ

Galatasaray geçen yıldan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet için Kasımpaşa’ya bu kez 6 milyon Euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Mısırlı futbolcu da sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isterken, lacivert-beyazlı kulüp ise 15 milyon Euro’luk talebinde ısrarcı.

Aslan Bruma’da sona yaklaştı
Aslan Bruma’da sona yaklaştı

Teknik direktörlüğe Nagelsmann’ı getiren Leipzig’de Bruma satış listesine konuldu. Alman ekibi iki sene önce 14 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı Portekizli yıldızı satma kararı aldı. Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray ise Leipzig’den eski futbolcusunu isteyerek “Bize bir sezon kiralayın. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve piyasa yapacak. Siz de kazanın biz de” önerisinde bulundu. UEFA Finansal Fair Play yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Onyekuru gibi Bruma’nın da Galatasaray’da sınıf atlayacağını düşünüyor. Leipzig iyi bir teklif gelmemesi halinde Bruma’yı kiralık olarak Galatasaray’a göndermeye razı olacak. Portekizli oyuncunun da eski takımına gelmeyi tercih ettiği ve Leipzig’e bu isteğini ileteceği öğrenildi.ONYEKURU MUTLUGalatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren ve Everton’a dönen, ancak İngiltere’deki çalışma izni sorunundan dolayı farklı opsiyonlara yönelenen Onyekuru, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Onyekuru menajeri D’Avila ile yaptığı görüşmede İstanbul’da kalmak istediğini dile getirdi. Cimbom 8 numara arıyorGalatasaray’da üst düzey bir 8 numara aranıyor. Transferde önceliğini orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılılara, Yunanistan’dan Bibras Natcho önerisi geldi. Olimpiakos, 1 yıl sözleşmesi kalan İsrailli orta saha oyuncusunu, bedava göndermeye hazır.Yasin Öztekin parasını istiyor2014-2018 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Yasin Öztekin’in sarı-kırmızılı takımdaki alacağının 700 bin Euro olduğu ortaya çıktı. Hak edişini bir türlü alamayan Yasin Öztekin de avukatı aracılılığıyla hukuki yollara başvurdu. Varsa yoksa Trabzonspor

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