Diagne giderse Welbeck gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, santrfor bölgesinde değişim hazırlığı yapıyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında Mbaye Diagne’yi transfer eden sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcunun performansından memnun kalmadı. Yaz transfer döneminde Diagne için ödenen paranın üzerinde gelecek herhangi bir teklifte 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerine bonservisi elinde olan Danny Welbeck’i seçti. Arsenal’in serbest bıraktığı 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, bonservis bedeli olmaması sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekiyor. UEFA ile yaptığı Finalsal Fair Play anlaşması sonrasında sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Welbeck’i bedavaya kadrosuna katıp Diagne’den gelecek bonservis bedeliyle diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.

KARARI TATİL SONRASI VERECEK

Welbeck’in menajerinin şu an futbolcusu için teklif topladığı İngiliz futbolcunun tatilinin ardından bir karar vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alması, Türk Telekom Stadyumu’nun atmosferi ve taraftarları bir adım öne çıkıyor. Manchester United alt yapısından yetişen 1,83’lük İngiliz santrfor, 2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Arsenal’in yolunu tutmuştu. Geçen sezon İngiliz ekibiyle 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Arsenal kariyerinde toplam 126 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 32 gol atarken, 15 asist yaptı. Galatasaray’da Welbeck’in ismi geçen sezon Gomis’in ayrılmasıyla da gündeme gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

TREZEGUET İÇİN PEŞİN ÖDEME TEKLİFİ

Galatasaray geçen yıldan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet için Kasımpaşa’ya bu kez 6 milyon Euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Mısırlı futbolcu da sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isterken, lacivert-beyazlı kulüp ise 15 milyon Euro’luk talebinde ısrarcı.