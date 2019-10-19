Diagne'den dikkat çeken açıklama: Galatasaray'da herkes kendine oynuyor

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, eski takım arkadaşlarını bencillikle suçladı.

Falcao hakkında konuşan Diagne, “G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman eşime, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz’ demiştim. Zaten top alamıyor. Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor” dedi.

"Her maçta galibiyet istiyorlar"

Galatasaray taraftarından da bahseden Senegalli futbolcu, “Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar. Eğer maçta istenen goller atamazsanız, sizi her zaman eleştirirler. Galatasaray’da her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve sonuna kadar savaştım” ifadelerini kullandı.

"Ben bir şefim"

Türkiye’de kendisine “King Kong” denildiğini söyleyen Diagne, “Attığım gollerden sonra maske takıyordum. King Kong, yöneten demektir. Ben bir şefim. Deli hareketleri yapmıyorum, böyleyim. Gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum” dedi