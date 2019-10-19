Diagne'den dikkat çeken açıklama: Galatasaray'da herkes kendine oynuyor
SÜPER LİG

Diagne'den dikkat çeken açıklama: Galatasaray'da herkes kendine oynuyor

Sezon başında Club Brugge'e kiralık giden Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray'la ilgili Belçika basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diagne'nin 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Diagne'nin 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, eski takım arkadaşlarını bencillikle suçladı.

Falcao hakkında konuşan Diagne, “G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman eşime, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz’ demiştim. Zaten top alamıyor. Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor” dedi.

Diagne, gol kralı olmasına rağmen tavırları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki görmüştü.
Diagne, gol kralı olmasına rağmen tavırları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki görmüştü.

"Her maçta galibiyet istiyorlar"

Galatasaray taraftarından da bahseden Senegalli futbolcu, “Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar. Eğer maçta istenen goller atamazsanız, sizi her zaman eleştirirler. Galatasaray’da her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve sonuna kadar savaştım” ifadelerini kullandı.

"Ben bir şefim"

Türkiye’de kendisine “King Kong” denildiğini söyleyen Diagne, “Attığım gollerden sonra maske takıyordum. King Kong, yöneten demektir. Ben bir şefim. Deli hareketleri yapmıyorum, böyleyim. Gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum” dedi

Diagne'nin Kasımpaşa formasıyla yaşadığı maskeli sevinç
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