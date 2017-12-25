Dick Advocaat'tan sürpriz imza

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran sonrasında ise Hollanda Milli Takımı'na dönen Dick Advocaat, Kasım ayında ise görevi bırakmıştı.

Tecrübeli teknik adam kariyerini bırakma isteğinden bahsetse de futboldan kopamadı. Advocaat, Hollanda Ligi'nde 17. sırada bulunan Sparta Rotterdam'dan gelen transfer teklifine 'evet' dedi.

Hollanda kulübü yaptığı açıklamada, Advocaat'ın göreve getirildiğini ve sözleşme süresinin sezon sonuna kadar olduğu duyuruldu. Advocaat'ın yardımcısının ise Fenerbahçe'de de olduğu gibi Cor Pot olduğu açıklandı.

Advocaat, Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına getirilmiş ve 1 sezon boyunca sarı lacivertlilerin teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hollandalı teknik adam, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda istenilen sonuçları alamamıştı.