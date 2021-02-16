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SÜPER LİG

Diego Forlan'dan transfer itirafı: Türkiye'de oynamak güzel olabilirdi

Uruguay'ın efsane golcülerinden Diego Forlan, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbol oynadığı dönemde kendisiyle ilgilendiğini ancak Türkiye'ye transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Forlan La Liga'da iki kez gol krallığı yaşadı.
Forlan La Liga'da iki kez gol krallığı yaşadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyadaki elçilerinden biri olan Diego Forlan açıklamalarda bulundu.

Futbol oynadığı dönemde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Forlan, "Evet bu yönde haberler vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bana ilgisi oldu. Hep konuşuldu ama hiçbir zaman resmi bir teklif almadım. Türk Ligi çok büyük rekabetin yaşandığı, zor bir lig. Taraftarlar çok fanatik. Biz Güney Amerikalılar gibi futboldan keyif alıyorlar. Böylece çok tatlı bir rekabet oluşuyor. Türkiye'de üç tane çok büyük kulüp var ve herhangi birinde futbol oynamak çok güzel olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Forlan, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

"Beşiktaş'a transferimi konuşmak istiyorlardı ama olmadı"


Uruguaylı futbol adamı, "2011'de Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu Beşiktaş'a transferin için Madrid'e gelmişti. Atletico Madrid Başkanı ile de görüşmüşlerdi. O günlerde Beşiktaş'a transfer olmaya yakın mıydın?" sorusuna ise, "Evet hatırlıyorum. Sanırım o dönemde Simao da Beşiktaş'taydı. Sadece benim için değil, genel anlamda Madrid'e gelinmişti. Madrid'de benimle bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini biliyordum. Beşiktaş'ın bir parçası olmam ve Beşiktaş'a transferimi konuşmak istiyorlardı ama olmadı" yanıtını verdi.

Reuters
Diego Forlan, ülkesinin takımlarından Penarol'de teknik direktörlük yaptı.

"Belki birinin teknik direktörlüğünü yapabilirim"


Forlan, "Eğer bir imkan olsaydı, Luganolu Fenerbahçe mi? Muslera'lı Galatasaray mı? Yoksa yakın arkadaşın Simao'lu Beşiktaş'ta mı oynamak isterdin?" sorusunu ise, "Hayır, seçmemeyi tercih ediyorum. Böylece hiçbir takımla kötü bir duruma düşmem. Çünkü hepsinin çok büyük taraftarları var. Türkiye'de futbol oynama fırsatım olmadı ama kim bilir belki bir gün bu kulüplerden birinin teknik direktörlüğünü yapabilirim. Çok iyi biliyorum ki hepsinin çok büyük taraftar kitleleri var ve aralarında çok büyük rekabet bulunuyor" şeklinde yanıtladı.

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