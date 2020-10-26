Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro
Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden galip ayrılırken, Dimitris Pelkas karşılaşmada öne çıkan isimlerden birisi oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.
Pelkas'ın performansı alkış topladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında öne çıkan isimlerden birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında diğer sarı-lacivertli oyuncular gibi iyi bir performans gösteremedi. Fakat ikinci yarıda gelen değişikliklerle birlikte hem Pelkas hem de Fenerbahçe açıldı. Mücadelenin ikinci yarısında forvet arkası olarak görev yapan 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin attığı 3. goldeki şık topuk pası geceye damga vurdu.
Pelkas'ın topuk pası gecenin en çok konuşulan hareketi oldu
Trabzonspor'un kaptırdığı topta kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, tekte oynayarak şık bir topuk pasıyla topu arkadaşlarına gönderdi. Pelkas'ın çevre kontrolü ve arkası dönük olmasına rağmen attığı bu topuk pası, gecenin en çok konuşulan hareketi oldu.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Pelkas'ı öve öve bitiremedi. Genç oyuncu için 50 milyon euro olarak bahseden taraftarlar, Pelkas'ın her geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini yazdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların paylaşımları;
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