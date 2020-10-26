Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro​

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.

Pelkas'ın performansı alkış topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında öne çıkan isimlerden birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında diğer sarı-lacivertli oyuncular gibi iyi bir performans gösteremedi. Fakat ikinci yarıda gelen değişikliklerle birlikte hem Pelkas hem de Fenerbahçe açıldı. Mücadelenin ikinci yarısında forvet arkası olarak görev yapan 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin attığı 3. goldeki şık topuk pası geceye damga vurdu.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"Valencia ilk golünü attıSüper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yokFenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesajFenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttıTrabzonspor'da 3 değişiklikBordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti. İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı

Pelkas'ın topuk pası gecenin en çok konuşulan hareketi oldu

Trabzonspor'un kaptırdığı topta kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, tekte oynayarak şık bir topuk pasıyla topu arkadaşlarına gönderdi. Pelkas'ın çevre kontrolü ve arkası dönük olmasına rağmen attığı bu topuk pası, gecenin en çok konuşulan hareketi oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Pelkas'ı öve öve bitiremedi. Genç oyuncu için 50 milyon euro olarak bahseden taraftarlar, Pelkas'ın her geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini yazdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların paylaşımları;

Çubuklu için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz! Bu hafta @Nesinecom Maçın Adamı Dimitris Pelkas seçilmiştir. 👏 https://t.co/IgmH1p25su pic.twitter.com/WrrVFh00Xo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2020

Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Trabzonspor kazanabilmesi adına ikinci golü atması gerektiğini ifade ederken sahada çok beğendiği bir futbolcu açıkladı.İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;-"İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu."-"Lemos ve Sosa aynı dili konuşan futbolcular, bir kelime yeterdi orada bu hatayı yapmamak için... Ama Gökhan Gönül'ün de çekip indirmesi gerekiyordu."-“Fenerbahçe'de zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil."-"Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var. Kamil Ahmet'te iyi oynuyor"Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"

Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin" Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı bir pozisyonda 'devam' kararı veren Cüneyt Çakır'a bordo mavili ekibin oyuncuarı yoğun itirazlarda bulundu.Oyun durduktan sonra Çakır'ın yanına giden Abdülkadir Ömür, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken Çakır, 'VAR'dan bana uyarı gelmedi, devam edin' diye cevap verdi.İşte Abdülkadir Ömür'ün penaltı beklediği pozisyon;



