TRANSFER

Dinamo Kiev Kayserispor'dan ayrılan Artem Kravets'i transfer etti

Artem Kravets Dinamo Kiev'de

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Artem Kravets'i renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA
Artem Kravets, Kayserispor formasıyla toplamda 21 gol kaydetti.

Artem Kravets, Kayserispor formasıyla toplamda 21 gol kaydetti.

Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı.

  • Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.

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