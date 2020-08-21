Artem Kravets Dinamo Kiev'de

Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı.
- Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.
Артем Кравець повертається до київського «Динамо»
Нападник Артем Кравець підписав контракт із ФК «Динамо» (Київ).
Угода розрахована на два роки з опцією продовження. pic.twitter.com/q7D9JG7NlI
Артем Кравець повертається до київського «Динамо»
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