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Dorukhan Toköz'den iyi haber

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi İHA
Dorukhan Toköz'ün tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Dorukhan Toköz'ün tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Fotoğraf: İSTANBUL, (DHA) / DHA

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan’dan haber var.

Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.

  • Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

Abdullah Avcı ile Dorukhan Toköz
Abdullah Avcı ile Dorukhan Toköz
DHA

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