Dünya devleri Sergio Agüero için transfer yarışına girdi

Manchester City'de bir devir sona eriyor. 2011 yılında Atletico Madrid'den 40 milyon euro karşılığında transfer edilen Sergio Agüero, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'yi takımda tutmak isteyen Barcelona, vatandaşı Sergio Agüero'yu transfer ederek Messi'nin İspanya'da kalmasını sağlayacak.
Barcelona yalnız değil
Fakat bu transfer yarışında Barcelona yalnız değil. PSG, Juventus, Inter başta olmak üzere birçok ekip Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
- Bu sezon Premier Lig'de 5 karşılaşmada görev alan Agüero, skora katkı sağlayamadı. 10 yıl içerisinde 379 defa Manchester City forması giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu, 256 gol ve 73 asistle oynadı.