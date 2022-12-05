Dünya Kupası'nda günün programı: 5 Aralık Pazartesi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya’yı 2-1 yenerek çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup eden Hollanda ile eşleşti. Polonya'yı 3-1 deviren Fransa da, Senegal'i 3-0'lık skorla mağlup eden İngiltere'nin rakibi oldu.

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.

Japonya'nın rakibi Hırvatistan

Günün ilk maçında Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

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2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

Brezilya-Güney Kore ilk kez

Günün kapanış maçında ise Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

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G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya-Hırvatistan / 18.00 / TRT 1

Brezilya-Güney Kore / 22.00 / TRT 1

SPOR ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0