Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetini Macaristan aldı

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı. Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

En gollü maçlar

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı. Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü. 1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

REKLAM

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

Türkiye'den 7 farklı galibiyet

Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı. Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı. Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.