Spor Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetini Macaristan aldı
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Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetini Macaristan aldı

2022 Katar Dünya Kupası başlamadan önce, turnuvayla ilgili birçok merak edilen konu var. Bunlardan birisi de Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetini kimin aldığı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupasının en farklı skoru hangi maçta oldu?
Dünya Kupası gol anı

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı. Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

En gollü maçlar

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı. Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü. 1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

  • Türkiye'den 7 farklı galibiyet
  • Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı. Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı. Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

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