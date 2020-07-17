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Dünyaca ünlü yıldız futbolcudan 'Azerbaycan' paylaşımı

Dünya kamuoyunun en çok işlediği konulardan biri olan Azerbaycan-Ermenistan gerginliği spor kamuoyunun bile gündemine girdi. Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için dünyaca ünlü yıldız bir futbolcunun paylaşımı da büyük ses getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Essien, Chelsea'de uzun yıllar forma giymiş ve takımın en vazgeçilmez isimleri arasında gösteriliyordu.

Essien, Chelsea'de uzun yıllar forma giymiş ve takımın en vazgeçilmez isimleri arasında gösteriliyordu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonrasında oluşan gündem futbol dünyasını da etkiledi.

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu.

Sabail ile sözleşmesi sona eren Ganalı yıldız, paylaşımında hem kulübüne veda etti hem de yaşanan saldırılar sonucunda şehit olan Azerbaycan Türkleri için 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' ifadelerini kullandı.

Michael Essien'e bu paylaşımı sonrasında birçok destek mesajı atıldı.

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