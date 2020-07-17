Dünyaca ünlü yıldız futbolcudan 'Azerbaycan' paylaşımı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonrasında oluşan gündem futbol dünyasını da etkiledi.

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu.

Sabail ile sözleşmesi sona eren Ganalı yıldız, paylaşımında hem kulübüne veda etti hem de yaşanan saldırılar sonucunda şehit olan Azerbaycan Türkleri için 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' ifadelerini kullandı.

Michael Essien'e bu paylaşımı sonrasında birçok destek mesajı atıldı.