Dünyaca ünlü yıldız futbolcudan 'Azerbaycan' paylaşımı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonrasında oluşan gündem futbol dünyasını da etkiledi.

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu.

Sabail ile sözleşmesi sona eren Ganalı yıldız, paylaşımında hem kulübüne veda etti hem de yaşanan saldırılar sonucunda şehit olan Azerbaycan Türkleri için 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' ifadelerini kullandı.

Michael Essien'e bu paylaşımı sonrasında birçok destek mesajı atıldı.

Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail takımının formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Michael Essien, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında şehit olan Azerbaycan Türkleri için paylaşımda bulundu: "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pic.twitter.com/D8nqlHT5rX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2020

Michael Essien kimdir?

Futbola ülkesinin takımı Liberty Professionals'da başladı. 2000 yılında Fransa Ligue 1 takımlarından Bastia'ya transfer oldu ve orada profesyonelliğe adım attı. Bastia'da forma giydiği üç sezon boyunca 65 maça çıkıp 11 gol atan Essien, 2003 yılında o zaman ligin son şampiyonu olan Lyon'a transfer oldu. Lyon formasıyla 2003-04 ile 2004-05 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayıp o sezonlarda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Essien, 2005 yılında Premier League takımlarından Chelsea'ye 24.4 milyon € karşılığında transfer oldu ve Afrika'nın en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti.

Milli Takım kariyeri

Essien, Gana genç takım formasıyla 1999 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ve 2001 FIFA Gençler Dünya Kupası'nda mücadele ederken, 2001 yılında genç millî takımıyla ikincilik yaşadı. Gana A millî takım formasını ise ilk kez; 4 Ocak 2002 tarihinde 2-0 kaybettikleri maçta Mısır karşısında giyerken ilk golünü, 5 Eylül 2004 tarihinde 2-0 kazandıkları maçta Cape Verde karşısında penaltıdan attı. Ayrıca millî formayla üç Afrika Uluslar Kupası'nda ve 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti. Ayrıca 2010 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle millî forma altında 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kadroya girmeyi başaramadı. Essien, millî formayı şu ana kadar 52 kez giydi ve dokuz gol attı.





Savunma Sanayi Başkanı Demir: SİHA'larımız füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandıracaklarını açıkladı."Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!" diyen Demir, şu mesajları paylaştı:"Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız.3️⃣ Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2020 "SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜK""Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik.İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük."4️⃣ Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet! 🇹🇷🇦🇿— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2020 Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar: Ermenistan'ın provokasyonları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil



