Eczacıbaşı Dynavit Galatasaray'ı mağlup etti: Avantajı kaptı

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti ve 2'nci maç için avantaj sağladı.
Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin'e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2'nci maç için avantaj sağladı.
Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi‘ni 3'üncü sırada tamamlayacak.