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Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe'yi eledi: Efeler Ligi'nde finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe'yi eledi: Efeler Ligi'nde finale yükseldi

23:1916/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
AA
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Galatasaray - Fenerbahçe maçından kare.
Galatasaray - Fenerbahçe maçından kare.

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.


Fenerbahçe Medicana ise 3-4'üncülük etabında Arkas Spor ile karşılaşacak.


Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu maçın ilk setinde özellikle hücumda Jean Patry ile etkili oldu. İlk sette özellikle hücumda rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, son olarak Atanasov'un bulduğu sayıyla ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.


Maçın ikinci seti daha çekişmeli geçti. Çoğunlukla Galatasaray HDI Sigorta'nın önde götürdüğü 2. sette Fenerbahçe Medicana, beraberliği sağladıktan sonra Ngapeth'in servisinden bulduğu sayıyla öne geçti (13-12). Bu sayıdan sonra daha etkili savunma yapan sarı-kırmızılı takım, rakipte Kaan Gürbüz'ün de yaptığı hata sonrası 3 sayılık farkı yakaladı (17-14). Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Fenerbahçe Medicana da Arslan Ekşi'nin hatası sonrası 24-24'lük beraberliği yakaladı ve set uzadı. Sarı-lacivertliler, Hakkı Çapkınoğlu'nun bloğu sonrası 2. seti 31-29 kazandı.


Galatasaray HDI Sigorta, 3. setin ortalarında Jean Patry'nin bloğuyla 7 sayılık farkı yakaladı (10-17). Bu sayıdan sonra mola alan Fenerbahçe Medicana, Kaan Gürbüz ile sayılar bulmaya çalışsa da Galatasaray HDI Sigorta iyi savunma yaparak rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermedi ve 3. seti 25-19 kazandı.


Karşılaşmanın 4. seti karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-kırmızılılar, setin ortalarında Zaytsev'in bloğunda 3 sayılık fark yakaladı (14-17). Bu sayıdan sonra oyun üstünlüğünü bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.




#Galatasaray HDI Sigorta
#Fenerbahçe Medicana
#Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
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