Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Marcello Abbondanza Fenerbahçe'ye geri döndü

Marcello Abbondanza Fenerbahçe'ye geri döndü

14:1511/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Marcello Abbondanza Fenerbahçe'de kupalar kazandı.
Marcello Abbondanza Fenerbahçe'de kupalar kazandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine, daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştıran İtalyan Marcello Abbondanza getirildi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Marcello Abbondanza oldu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:


"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP şampiyonluğu kupası, 2 Türkiye Ligi kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."





#Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
#Marcello Abbondanza
#Sultanlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik, Bağkur prim eşitleme, staj ve çıraklık sigortası... Torba yasa için detaylar sıralandı