Marcello Abbondanza Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Marcello Abbondanza oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP şampiyonluğu kupası, 2 Türkiye Ligi kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."