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Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman?

22:4914/04/2025, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe - Vakıfbank maçından kare.
Fenerbahçe - Vakıfbank maçından kare.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe ile VakıfBank takımları karşı karşıya gelecek. Play-off final serisinin ilk karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray'ı 3-2 yenerek seriyi 2-1'e getiren Fenerbahçe adını finale yazdırdı. Yarı finalde bir diğer eşleşmede ise V.Bank, Eczacıbaşı'nı eleyerek finale yükselmişti.


Sarı-lacivertliler ile sarı-siyahlılar 3 yıl sonra final serisinde kozlarını paylaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.


İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet elde etti. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde ise V.Bank, altın set sonunda Fenerbahçe'yi yenerek dörtlü finale kaldı.


Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.




#Fenerbahçe Medicana
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