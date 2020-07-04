Ekuban 11'de Nwaekame belirsiz

Süper Ligde yarın Galatasaray ile şampiyonluk iddiası için sezonun belki de en önemli maçına çıkacak olan Trabzonspor’da sakat futbolculardan iyi haber geldi. Kasık bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle hafta başında oynayıp oynayamayacakları belli olmayan Nwaekame, Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın yapılan tedavilere olumlu cevap verdiği ve Galatasaray maçında forma giyme ihtimallerinin arttığı belirtildi. Dün takımla birlikte taktik antrenmanına katıldıktan sonra çalışmalarına salonda devam eden bu oyunculardan Ekuban ile Abdulkadir Parmak’ın oynayabilecek düzeyde olduğu, maç kadrosunda yer alması beklenen Nwaekame’nin ise durumunun maç öncesinde kesinlik kazanacağı belirtildi.

NWAEKAME ÇOK İSTİYOR

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven; Nwaekame, Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın durumunun yakından takip edildiğini ve üç futbolcunun da tedaviye olumlu cevap verdiğini belirterek, “Üç futbolcumuzda doktorların kontrolünde tedavileri devam ederken antrenman eksikliklerini de gidermek için çalışıyorlar. Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın forma giymesini bekliyoruz. Bir başka sakat oyuncumuz Nwaekame’nin tam randıman alınabilecek boyutta iyileşmemesine rağmen oyuncumuz oynamayı çok istiyor. Teknik heyetimizin takdiri doğrultusunda kadroya dahil ederek hamle oyuncusu olarak kullanabileceğimiz gibi maç günü durumuna bakıp ilk tertipte de yer verebiliriz” dedi.

Muhammet Taha Trabzon’a geliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği bir kaleciyi daha Süper Lig’e gönderdi. Daha önce Berke Özer’i Fenerbahçe’ye, Ozan Can Oruç’u Konyaspor’a veren Altınordu, Erce Kardeşler’in ardından 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe’yi de Trabzonspor’a gönderdi. Altınordu’nun bu transferden yetiştirme bedeli dahil olmak üzere 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi. 12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK’da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, kulübü ile vedalaştı. Altınordu Futbol Akademisi’ne çocuk yaşta Sapanca’dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe, katkıları için Altınordu Ailesi’ne teşekkür etti. Tepe, “Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor. Trabzon’a, Trabzonspor’un bir oyuncusu olmak için gidiyorum” şeklinde konuştu.