SÜPER LİG

Ekuban 11'de Nwaekame belirsiz

Yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber geldi. Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kasık sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile Ekuban’ın forma giyebileceğini, Nwaekame’nin de kadroda yer alacağını söyledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Nwaekame

Nwaekame

Süper Ligde yarın Galatasaray ile şampiyonluk iddiası için sezonun belki de en önemli maçına çıkacak olan Trabzonspor’da sakat futbolculardan iyi haber geldi. Kasık bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle hafta başında oynayıp oynayamayacakları belli olmayan Nwaekame, Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın yapılan tedavilere olumlu cevap verdiği ve Galatasaray maçında forma giyme ihtimallerinin arttığı belirtildi. Dün takımla birlikte taktik antrenmanına katıldıktan sonra çalışmalarına salonda devam eden bu oyunculardan Ekuban ile Abdulkadir Parmak’ın oynayabilecek düzeyde olduğu, maç kadrosunda yer alması beklenen Nwaekame’nin ise durumunun maç öncesinde kesinlik kazanacağı belirtildi.

NWAEKAME ÇOK İSTİYOR

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven; Nwaekame, Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın durumunun yakından takip edildiğini ve üç futbolcunun da tedaviye olumlu cevap verdiğini belirterek, “Üç futbolcumuzda doktorların kontrolünde tedavileri devam ederken antrenman eksikliklerini de gidermek için çalışıyorlar. Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın forma giymesini bekliyoruz. Bir başka sakat oyuncumuz Nwaekame’nin tam randıman alınabilecek boyutta iyileşmemesine rağmen oyuncumuz oynamayı çok istiyor. Teknik heyetimizin takdiri doğrultusunda kadroya dahil ederek hamle oyuncusu olarak kullanabileceğimiz gibi maç günü durumuna bakıp ilk tertipte de yer verebiliriz” dedi.

Muhammet Taha Trabzon’a geliyor

Muhammet Taha
Muhammet Taha

  • TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği bir kaleciyi daha Süper Lig’e gönderdi. Daha önce Berke Özer’i Fenerbahçe’ye, Ozan Can Oruç’u Konyaspor’a veren Altınordu, Erce Kardeşler’in ardından 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe’yi de Trabzonspor’a gönderdi. Altınordu’nun bu transferden yetiştirme bedeli dahil olmak üzere 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi. 12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK’da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, kulübü ile vedalaştı. Altınordu Futbol Akademisi’ne çocuk yaşta Sapanca’dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe, katkıları için Altınordu Ailesi’ne teşekkür etti. Tepe, “Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor. Trabzon’a, Trabzonspor’un bir oyuncusu olmak için gidiyorum” şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın eli kolu bağlandı: Onyekuru'nun geri dönüşü işleri zora soktu
Galatasaray’ın eli kolu bağlandı: Onyekuru'nun geri dönüşü işleri zora soktu

Yarın evinde Trabzonspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da teknik heyet derbide sahaya süreceği ilk 11’i hazırlamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda eksik oyuncuların fazlalığı can sıkarken, teknik ekip kadro kurmakta güçlük çekiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların üstüne Henry Onyekuru’nun da Monaco’ya dönmesi sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaptı. Galatasaray’da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Ayrıca Adem Büyük cezası sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak. Takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao’nun durumu ise maç gününde belli olacak. Kolombiyalı yıldız golcünün ağrılarının sürdüğü ve son kararın maç günü verileceği öğrenildi. Onyekuru’nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaray’ın ileri ucunda oynayabilecek 3 isim kaldı. Sarı-kırmızılı takımın forvet hattında Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün oynamaya hazır. Radamel Falcao’nun ağrıları sebebiyle forma giyememesi halinde teknik heyetin elinde sahaya sürebileceği başka bir seçeneği yok. LEMİNA SIKINTISIAhmet Çalık’ın kart cezasının bitmesi, Marcao’nun sakatlığını atlatarak son idmanlarda takımla birlikte olması ise teknik heyetin yüzünü güldüren tek şey oldu. Teknik ekip, Trabzonpor karşılaşmasında kalede mecburen Okan Kocuk’a görev verecek. Sağ bekte cezasını tamamlayan Mariano, sol bekte ise Saracchi forma giyecek. Marcao’nun sakatlığını tamamen atlatması sebebiyle defansın göbeğinde Donk ile Marcao’nun görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Lemina’nın sakat olması sebebiyle Seri, Belhanda, Ömer Bayram’ın görev alması bekleniyor. Falcao’nun durumuna göre Emre Akbaba ise forvette görev yapacak. Onyekuru’nun yerine sol kanada Jesse Sekidika’yı monte etmeyi planlayan teknik kadro, sağ kanatta ise her zamanki gibi Sofiane Feghouli’yi görevlendirecek.Marcao’da umut ışığı Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik ekip yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Marcao antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera ise kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.Tek hedef galibiyetSüper Lig’de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve bu dönemde yaşadığı 11 puanlık kayıp sonrasında lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, şampiyonluk şansı çok düşük dahi olsa vazgeçmiyor. Sarı-kırımzılı kulübün derbideki mutlak hedefi galibiyet. Şampiyon olamasa dahi Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için üst sıralara tırmanması gereken sarı-kırmızılı kulüp, galibiyet hasretini Trabzon ekibi karşısında sonlandırmanın planlarını yapıyor.Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçen Milan Baros kramponlarını asıyor

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