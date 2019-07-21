SÜPER LİG

Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olacağı iddia edilen ve sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna dahil edilmeyen Eljif Elmas, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eljif Elmas

Eljif Elmas

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye veda videosu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye transfer olacağı konuşulan ve sarı-lacivertlilerin Avusturya’da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmeyen genç oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalpler koyup, güle güle mesajı verdi.

Fenerbahçe’nin Napoli’den Eljif için 16 milyon Euro bonservis bedeli, 1.5 milyon euro da bonus alacağı belirtildi.

  • Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas’ın berberi de, ’Son saç tıraşı’ diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.

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