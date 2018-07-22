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Eljif Elmas'ın sözleşmesinde 'çıkış' detayı

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve Aykut Kocaman döneminde fazla forma şansı bulamayan Eljif Elmas, Phillip Cocu yönetimindeki sarı lacivertlilerde sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Makedon futbolcunun Feyenoord maçındaki performansı sonrasında yıldız adayının bonservis bedeli merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması sebebiyle sözleşmesine ciddi bir serbest kalma bedeli yazmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı mücadelede 1 gol atma başarısı gösterdi.

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı mücadelede 1 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Feyenoord maçındaki performansı sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmayı başardı. Makedon oyuncunun bonservis bedeli tartışma konusu olurken konuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması sebebiyle sözleşmesine ciddi bir serbest kalma bedeli yazmıştı.

Yaşından dolayı transfer lisansı alması geciken ve geçtiğimiz sezonun Ocak ayından itibaren sarı lacivertlilerin A Takım'ın da oynama hakkı kazanan Makedon oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.

  • Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım oyuncunun gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu ifade edip "Ajax’tan, Manchester City’den, Türk takımlarından toplamda 26 takımın Eljif Elmas’a talip olduğunu biliyorduk. Çok önemli bir oyuncu olacak" demişti.

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