Eljif Elmas'ın sözleşmesinde 'çıkış' detayı

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Feyenoord maçındaki performansı sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmayı başardı. Makedon oyuncunun bonservis bedeli tartışma konusu olurken konuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, oyuncunun gelecek vadeden bir isim olması sebebiyle sözleşmesine ciddi bir serbest kalma bedeli yazmıştı.

Yaşından dolayı transfer lisansı alması geciken ve geçtiğimiz sezonun Ocak ayından itibaren sarı lacivertlilerin A Takım'ın da oynama hakkı kazanan Makedon oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.