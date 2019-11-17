SÜPER LİG

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'den İtalyan Kulübü Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas samimi açıklamalarda bulundu. Makedon oyuncu, Fenerbahçe'de Napoliye'ye göre daha çok zorlandığını söyledi. Ayrıca 20 yaşındaki oyuncu, kulüpten izinsiz röportaj verdiği için 50 bin euro ceza aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eljif Elmas, bu sezon Napoli formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı.

Eljif Elmas, bu sezon Napoli formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı.

Sezon başında 16 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'den ayrılıp Napoli yolunu tutan 20 yaşındaki Eljif Elmas, İtalya'da özel bir röportaj verdi. Türk futbolu ve İtalyan futbolunu karşılaştıran Elmas, sarı-lacivertli kulüpte daha çok zorlandığını söyledi.

Türkiye'de hücumun ön planda olduğunu ifade eden Eljif, "Serie A'nın seviyesi Türkiye'nin üzerinde. İtalya'da daha fazla taktiğe bağlı kalınması isteniyor ve daha defansif oynanıyor ancak Türkiye'de hücum tercih ediliyor. Kişisel olarak değerlendirirsem, Fenerbahçe'de daha çok zorlandım. Benim için önemli bir adım oldu. Çok amacım var ama bana kalsın" dedi.

Napoli'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Makedon futbolunun en pahalı oyuncusu olmakla ilgilenmiyorum, ben sadece futboluma odaklanmış durumdayım. Şu anda da odak noktam Napoli. En iyisini yapmak istiyorum. İtalya'da oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Elmas, "Napoli, İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Henüz ligin başlangıcında sayılırız. Juventus'un şampiyonluk için her şeyi var. Inter, Napoli, Roma gibi takımlar da yarışta. Şampiyonluk son haftalara kadar belli olmayacaktır. Ballon d'Or'u Messi hak ediyor, o tarihin en iyi oyuncusu" dedi.

  • Ayrıca Napoli'nin, röportaj yasağı olmasına rağmen röportaj veren Eljif Elmas'a 50 bin euroluk ceza verdiği öğrenildi.


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