Eljif Elmas'tan Fenerbahçe itirafı

Sezon başında 16 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'den ayrılıp Napoli yolunu tutan 20 yaşındaki Eljif Elmas, İtalya'da özel bir röportaj verdi. Türk futbolu ve İtalyan futbolunu karşılaştıran Elmas, sarı-lacivertli kulüpte daha çok zorlandığını söyledi.

Türkiye'de hücumun ön planda olduğunu ifade eden Eljif, "Serie A'nın seviyesi Türkiye'nin üzerinde. İtalya'da daha fazla taktiğe bağlı kalınması isteniyor ve daha defansif oynanıyor ancak Türkiye'de hücum tercih ediliyor. Kişisel olarak değerlendirirsem, Fenerbahçe'de daha çok zorlandım. Benim için önemli bir adım oldu. Çok amacım var ama bana kalsın" dedi.

Napoli'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Makedon futbolunun en pahalı oyuncusu olmakla ilgilenmiyorum, ben sadece futboluma odaklanmış durumdayım. Şu anda da odak noktam Napoli. En iyisini yapmak istiyorum. İtalya'da oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17.5 milyon euroya göndererek tarihinin en yüksek bonservisli futbolcu satışını gerçekleştirdi.



✅Moussa #Sow

✅Elvir #Baljic

✅Smon #Kjaer

✅Jay Jay #Okocha

✅Nicolas #Anelka

✅Josef de #Souza

✅Giuliano de #Paula pic.twitter.com/kz6ZWNucUn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 23, 2019

Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Elmas, "Napoli, İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Henüz ligin başlangıcında sayılırız. Juventus'un şampiyonluk için her şeyi var. Inter, Napoli, Roma gibi takımlar da yarışta. Şampiyonluk son haftalara kadar belli olmayacaktır. Ballon d'Or'u Messi hak ediyor, o tarihin en iyi oyuncusu" dedi.

Ayrıca Napoli'nin, röportaj yasağı olmasına rağmen röportaj veren Eljif Elmas'a 50 bin euroluk ceza verdiği öğrenildi.



