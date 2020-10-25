Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecanlı geçen mücadelenin ilk dakikalarında sarı-lacivertli oyuncu Enner Valencia'nın kaçırdığı pozisyonlar sonrasında taraftarlar çileden çıktı.

Mücadelenin hemen başında, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın önündeki topu ıskalayan Valencia, daha sonra da Caner Erkin'in ortasında bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Hava topuna çıkan 30 yaşındaki oyuncunun kafa vuruşu, üstten dışarı çıktı.

Bu pozisyonlar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar adeta çileden çıktı. İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden Enner Valencia'ya gösterdiği tepkiler;