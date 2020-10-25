SÜPER LİG

​Enner Valencia Trabzonspor maçında Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde, sarı-lacivertli oyuncu Enner Valencia kaçırdığı 2 pozisyon sonrasında taraftarları çıldırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencia'nın ıskaladığı pozisyon

Enner Valencia'nın ıskaladığı pozisyon

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecanlı geçen mücadelenin ilk dakikalarında sarı-lacivertli oyuncu Enner Valencia'nın kaçırdığı pozisyonlar sonrasında taraftarlar çileden çıktı.

Mücadelenin hemen başında, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın önündeki topu ıskalayan Valencia, daha sonra da Caner Erkin'in ortasında bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Hava topuna çıkan 30 yaşındaki oyuncunun kafa vuruşu, üstten dışarı çıktı.

  • Bu pozisyonlar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar adeta çileden çıktı. İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden Enner Valencia'ya gösterdiği tepkiler;

Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"
Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı bir pozisyonda 'devam' kararı veren Cüneyt Çakır'a bordo mavili ekibin oyuncuarı yoğun itirazlarda bulundu.Oyun durduktan sonra Çakır'ın yanına giden Abdülkadir Ömür, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken Çakır, 'VAR'dan bana uyarı gelmedi, devam edin' diye cevap verdi.İşte Abdülkadir Ömür'ün penaltı beklediği pozisyon;

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