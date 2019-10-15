Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.

Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etmişti.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyurulmuş ve Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı ifade edilmişti.

Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Başakşehir'de idmanlara çıkacak

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin eski kulübü Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. Türk halkından ve birçok kulüpten destek mesajı almasıyla ilgili olarak konuşan Enver Cenk, şu görüşleri paylaştı:

"Zor bir süreç olduğu için zor zamanlarda ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim."

Milli takımın Fransa deplasmanındaki golü asker selamı vererek kutlamasından dolayı gurur duyduğun altını çizen Enver Cenk Şahin, "O ayrı bir gurur, bu duyguyu yaşayan herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun." yorumunu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski kulübü Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. pic.twitter.com/Dk4tCEASyv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019