SÜPER LİG

Enver Cenk Şahin yeniden Süper Lig'de

Kayserispor, Mehmetçik'e destek veren paylaşımı nedeniyle Alman ekibi St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Enver Cenk Şahin'i kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'ye geri dönen Enver Cenk Şahin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etmişti.

Türkiye'ye geri dönen Enver Cenk Şahin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etmişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya’da kampta bulunan Hes Kablo Kayserispor'da yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.

Takımın başına Hırvat teknik adam Prosinecki'yi getiren sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile de anlaşma sağladı. Daha önce Türkiye'de Başakşehir forması giyen Şahin'in transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

  • Hatırlanacağı üzere Enver Cenk Şahin'in 'Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek, kulübü St. Pauli'yi rahatız etmiş ve sözleşmesi feshedilmişti. Türkiye'ye geri dönen genç oyuncu, Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkmıştı.



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