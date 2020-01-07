Enver Cenk Şahin yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya’da kampta bulunan Hes Kablo Kayserispor'da yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.

Takımın başına Hırvat teknik adam Prosinecki'yi getiren sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin ile de anlaşma sağladı. Daha önce Türkiye'de Başakşehir forması giyen Şahin'in transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Enver Cenk Şahin'in 'Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek, kulübü St. Pauli'yi rahatız etmiş ve sözleşmesi feshedilmişti. Türkiye'ye geri dönen genç oyuncu, Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkmıştı.





Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve bu açıklamayı yaptı. pic.twitter.com/zzsvSNBbt9 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Kasım 2019



