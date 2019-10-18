Erkan Zengin: Trabzonspor'u seçtiğim için pişman olmadım

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve aynı zamanda futbolcu olarak da İstanbul ekibinde kaptanlık görevi yapan Erkan Zengin, açıklamalarda bulundu.

Karagümrük'teki yeni görevi hakkında konuşan Erkan Zengin, kulüp başkanı Süleyman Hurma ile birlikte böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Karagümrük'e hayırlı olsun diyorum. Futbol oynarken de çoğu hocaya yardımcı oldum. Hem saha içinde hem de saha dışında böyle bir katkım olmuştu. Başkanımız böyle bir karar aldı, bana sordu ve ben de seve seve yaparım dedim. Burada iş sadece bende değil, yardımcı hocalar da var. Mustafa, Şenol ve İsmail hocalar var. Yeni bir hoca daha gelecek. Bir ekip olarak başkanımızla ve tecrübeli futbolcularımızla beraber iyi bir şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Benim görevim yine sahada devam. Ben sahada işimi yaparım, hocalarımız da dışarıdaki işini yapar" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine, takım kaptanı Erkan Zengin'in getirildiği açıklandı pic.twitter.com/Ii7OEpr93a — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Ekim 2019

"Zor bir süreç beni bekliyor"

Teknik direktörlük görevinin yanı sıra sahadaki görevini yapacağını vurgulayan Zengin, "Heyecanım oldu tabii ki. Ben zaten sahadayım, buraya şampiyon olmaya geldim. Zor bir süreç beni bekliyor. Bu görevi aldığımda olacak mı olmayacak mı şeklinde düşünmedim. Benim kafamda futbolcu olarak şampiyonluk var. Bunu ben sahada katkımla göstereceğim. Ben bunu bir ağabey, kardeş ve kaptan olarak devam ettiriyorum. Ben sahada görevimi yapacağım. Hocalar var, onlar da devam edecek" diye konuştu.

"Oynayabildiğim kadar futbol oynayacağım"

Henüz futbolu bırakma düşüncesinin olmadığını ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Oynayabildiğim kadar futbol oynayacağım. Futboldan sonra da ne olacağını Allah bilir, bakacağız. Böyle bir şeyi yapıp yapmama hakkında çok düşündüm. Her şeye pozitif bakıyorum. Neden olmasın, başarırsak da çok güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu ligin üstünde bir takımız"

Fatih Karagümrük'teki oyun sisteminin henüz oturmadığını ancak bunun için çalıştıklarını söyleyen Erkan Zengin, "Şu anda bizim sistemimiz tam olarak oturmadı. Maçlara baktığımızda Cüneyt hocayla birlikte bir oyun planı kurmaya çalışıyoruz ama 24 futbolcu yeni olduğu için oyun planını kuramadık. Bunun çalışmasını sürdürüyoruz. O oturduktan sonra takım bence çok daha ısırgan, her yere basan ve ikili mücadele kazanan bir takım olacak. Günümüz futbolunda artık ikili mücadele çok önemli. Analizlere baktığımızda biz onu çok eksik yapıyoruz. O yüzden berabere kaldık ya da kaybettik. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Günümüz futbolu ikili temasta top kazanma şeklinde ilerliyor. Gollerin çoğu top kazanma ile geliyor. Başkanımız öyle bir takım kurdu ki 24 futbolcunun hepsi de ilk 11'de oynayabilir. Oyuncularda bir korku var. Büyük bir rekabet oluştu. Bu ligin çok üstünde bir takımız. 24 futbolcuyuz ve hepimiz yeniyiz. Sadece ben ve Çağrı varız, onun harici ilk 11'in hepsi değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar bile bu yeniliklerde zorlanıyor" dedi.

"Milli Takım'ın önünü kimse kesemeyecek"

Türk Milli Takımı'nda yeni bir heyecan olduğunu belirten Zengin, Milli Takım'ın inanılmaz bir takım olduğunu vurgulayarak, "Fransa ve Arnavutluk maçında çok gururlandım. Türk Milli Takımı, artık çok inanılmaz bir takım. Böyle savaşan bir takımın Lucescu ve Şenol hocadan beri devam etmesi bir süreçle oldu. Genç futbolcular var, eskiler var. Emre ağabey var, inanılmaz bir tecrübe. Defanstaki oyuncular da yeni. Yeni bir heyecan ve yeni bir takım olunca yürekten nasıl oynanıyor onu gösteriyor bize Türk Milli Takımı. İnanılmaz gurur verici. Şenol hocanın bu takımı böyle yapması, herkesin kenetlenmesi, golden sonraki tavrımız inanılmaz bence. Bunun önünü kimse ve hiçbir takım kesemeyecek. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Milli Takım, EURO 2020'de de iyi yerlerde olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Son sözü biz söyleriz! 🇹🇷#EURO2020Yolunda 8. maçlar sonunda grubumuzda 19 puanla lideriz.



Bekle Avrupa geliyoruz! pic.twitter.com/VyREmsNr4B — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Ekim 2019

"Vatanım için her şeyi yaparım"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa maçından sonra asker selamı veren Türkiye A Milli Takımı oyuncuları hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Tabii ki gurur duyuyoruz. Ben aslında bu işlere fazla girmek istemiyorum. Futbolla bunu kıyaslayamam. Bu benim konum da değil. Ben sadece vatanım için her şeyi yaparım" dedi.





"Trabzonspor'a gittiğimde pişman olmadım"

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Trabzonspor'u tercih ettiğini ve bunun için pişmanlık duymadığını söyleyen Erkan Zengin, "Aslında hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım. Trabzonspor'a gittiğimde de bir pişmanlığım olmadı. Futbol oynamaya gidiyorum, Trabzon gibi bir şehre. Orada bir Fenerbahçe ve Trabzonspor olayı vardı. Ben Trabzonspor'u seçtim ve pişmanlık da yaşamıyorum. Severek yaptığım işi her yerde yapabilirim. O yüzden pişman olmadım" diye konuştu.

Erkan Zengin: Trabzonspor'a gittiğim için bir pişmanlığım olmadı. Orada bir Fenerbahçe ve Trabzonspor olayı vardı. Ben Trabzonspor'u seçtim ve pişmanlık da yaşamıyorum.

(🖇DHA) pic.twitter.com/HfyfO2k5Kk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Ekim 2019

"Eskişehirspor'u sevdiğim için oraya gittim"

Trabzonspor'da ve İsveç Milli Takımı'nda forma giyerken 2016 yılında TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'a geri dönmesi hakkında konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi;