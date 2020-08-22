Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan maçtan sonra Karagümrük karşısında farklı bir taktik anlayışıyla çıkmaya karar verdi.

Önceki röportajlarında sadece 4'lü defans anlayışıyla değil 3'lü de oynayabileceği mesajını veren Bulut, Karagümrük ile yapılacak hazırlık maçında bu söylemini somutlaştırdı.

Zanka, Serdar ve Sadık'ı defans bölgesinde değerlendiren 45 yaşındaki teknik adam, yeni transfer Thiam'a da 11'de şans verdi.

Öte yandan Lazio ile transfer görüşmelerine devam eden Vedat Muriç, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.