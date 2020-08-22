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Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un sahaya çıkarttığı kadro tercihi ve taktik anlayışı sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük maçına farklı formasyon ve tercihlerle çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük maçına farklı formasyon ve tercihlerle çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan maçtan sonra Karagümrük karşısında farklı bir taktik anlayışıyla çıkmaya karar verdi.

Önceki röportajlarında sadece 4'lü defans anlayışıyla değil 3'lü de oynayabileceği mesajını veren Bulut, Karagümrük ile yapılacak hazırlık maçında bu söylemini somutlaştırdı.

Zanka, Serdar ve Sadık'ı defans bölgesinde değerlendiren 45 yaşındaki teknik adam, yeni transfer Thiam'a da 11'de şans verdi.

Öte yandan Lazio ile transfer görüşmelerine devam eden Vedat Muriç, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

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