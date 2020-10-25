Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: Takıma ne söylediğini açıkladı
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, takımın geri dönüşüyle alakalı itiraflarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.
"Golü yiyince dağıldık"
Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Bulut, "Maça iyi ve baskılı başladık, pozisyonlarımız da oldu ama değerlendiremedik. Defansta Sosa ve Lemos arasındaki anlaşmazlık sonrası golü yedik ve dağıldık" ifadelerini kullandı.
"Soyunma odasındaki konuşma işe yaradı"
Mücadelenin ikinci yarısında farklı bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Bulut, "2. yarı yaptığımız Sosa-Cisse değişikliği ile daha atak ve baskılı oynamak istedik. İyiye doğru gidince 2 değişiklik daha oldu ve takımı ateşledi. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz de takımı bir noktaya getirdi" dedi.
Takımın daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Erol Bulut, "1-0 geriye düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak. Ufak tefek hatalar illaki oyun içinde var, defansta ve bitiricilikteki eksiklerin üstüne koymaya çalışıyoruz, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
Soyunma odasında ne söyledi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin önemini anlattık. Bu birliktelik, bu inanç bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor" dedi.
Yorum