Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: Takıma ne söylediğini açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.

"Golü yiyince dağıldık"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Bulut, "Maça iyi ve baskılı başladık, pozisyonlarımız da oldu ama değerlendiremedik. Defansta Sosa ve Lemos arasındaki anlaşmazlık sonrası golü yedik ve dağıldık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"Valencia ilk golünü attıSüper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.Thiam, Serdar ve Ferdi kadroda yokFenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesajFenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi. Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarları çıldırttıTrabzonspor'da 3 değişiklikBordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti. İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı

"Soyunma odasındaki konuşma işe yaradı"

Mücadelenin ikinci yarısında farklı bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Bulut, "2. yarı yaptığımız Sosa-Cisse değişikliği ile daha atak ve baskılı oynamak istedik. İyiye doğru gidince 2 değişiklik daha oldu ve takımı ateşledi. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz de takımı bir noktaya getirdi" dedi.

"Biri istedik 2'yi attık, 3'ü istedik 4'ü kaçırdık"

Takımın daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Erol Bulut, "1-0 geriye düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak. Ufak tefek hatalar illaki oyun içinde var, defansta ve bitiricilikteki eksiklerin üstüne koymaya çalışıyoruz, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında ne söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin önemini anlattık. Bu birliktelik, bu inanç bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor" dedi.

Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Trabzonspor kazanabilmesi adına ikinci golü atması gerektiğini ifade ederken sahada çok beğendiği bir futbolcu açıkladı.İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;-"İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu."-"Lemos ve Sosa aynı dili konuşan futbolcular, bir kelime yeterdi orada bu hatayı yapmamak için... Ama Gökhan Gönül'ün de çekip indirmesi gerekiyordu."-“Fenerbahçe'de zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil."-"Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var. Kamil Ahmet'te iyi oynuyor"Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"