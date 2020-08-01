Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile görüştü. Yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla hem transfer bütçesi hem de yeni sezon kadro planlaması üzerine fikir alış verişinde bulundu.

Erol Bulut, transfer görüşmeleri hakkında bilgi alırken, özellikle kanatlara ve stoper mevkine transfer yapılmasını istedi. Bulut, ayrıca teknik heyeti konusunda da görüştü, kimleri yanında getireceğini yönetime bilgi verdi.

Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen teknik direktör Erol Bulut'un Türkiye Kupası finali sonrasında takımla vedalaştığı belirtildi. Bulut'un soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptığı ve tüm futbolcularına başarılar dilediği aktarıldı.Maçtan sonraki röportaja gözleri dolu gelen Erol Bulut, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuştu. Bulut'un sözleri şöyle;"Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istedik ama olmadı. Birkaç gün oturup dinlenmek istiyorum. Sonrasında geleceğime dair gerekli açıklamaları yapacağım. Bakalım nerede olacağız"Galeri: Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin anlaştığı hocayı açıkladı

1.5 milyon euro kazanacak

Erol Bulut, bonuslarla beraber Fenerbahçe’den yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak. Sözleşmesinde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılma ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma bonusları bulunuyor.