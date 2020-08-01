Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli kulüpten bonuslarla beraber yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile görüştü. Yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla hem transfer bütçesi hem de yeni sezon kadro planlaması üzerine fikir alış verişinde bulundu.
Erol Bulut, transfer görüşmeleri hakkında bilgi alırken, özellikle kanatlara ve stoper mevkine transfer yapılmasını istedi. Bulut, ayrıca teknik heyeti konusunda da görüştü, kimleri yanında getireceğini yönetime bilgi verdi.
1.5 milyon euro kazanacak
Erol Bulut, bonuslarla beraber Fenerbahçe’den yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak. Sözleşmesinde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılma ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma bonusları bulunuyor.
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