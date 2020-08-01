SÜPER LİG

​Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret

Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli kulüpten bonuslarla beraber yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut, Alanyaspor ile Türkiye Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.

Erol Bulut, Alanyaspor ile Türkiye Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile görüştü. Yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla hem transfer bütçesi hem de yeni sezon kadro planlaması üzerine fikir alış verişinde bulundu.

Erol Bulut, transfer görüşmeleri hakkında bilgi alırken, özellikle kanatlara ve stoper mevkine transfer yapılmasını istedi. Bulut, ayrıca teknik heyeti konusunda da görüştü, kimleri yanında getireceğini yönetime bilgi verdi.

Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda
Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda

Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen teknik direktör Erol Bulut'un Türkiye Kupası finali sonrasında takımla vedalaştığı belirtildi. Bulut'un soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptığı ve tüm futbolcularına başarılar dilediği aktarıldı.Maçtan sonraki röportaja gözleri dolu gelen Erol Bulut, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuştu. Bulut'un sözleri şöyle;"Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istedik ama olmadı. Birkaç gün oturup dinlenmek istiyorum. Sonrasında geleceğime dair gerekli açıklamaları yapacağım. Bakalım nerede olacağız"Galeri: Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin anlaştığı hocayı açıkladı

1.5 milyon euro kazanacak

Erol Bulut, bonuslarla beraber Fenerbahçe’den yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak. Sözleşmesinde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılma ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma bonusları bulunuyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.