Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza: Kritik maçlarda oynayamayacak

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, PFDK'dan 2 maç ceza aldı. Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, PFDK'dan 2 maç ceza aldı. Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
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