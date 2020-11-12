SÜPER LİG

Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza: Kritik maçlarda oynayamayacak

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, PFDK'dan 2 maç ceza aldı. Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

Fotoğraf: Kerem Kocalar

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, PFDK'dan 2 maç ceza aldı. Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

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