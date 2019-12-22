Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu iddialarına cevap

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" ifadelerini kullanması derbinin önüne geçti. Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."
Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartıştı iddiası
Beşiktaş derbisi sonrasında ortaya atılan Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiaları mücadelenin önüne geçti. İddialara göre, takım kaptanı Emre Belözoğlu mücadeleye yedek çıkmak istemediği için teknik direktör Ersun Yanal ile tartıştı. Yanal'ın da 'Hafta için açıklama yapacağım' diyerek istifasını vereceği iddia edildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal ise mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısına, Emre Belözoğlu ile birlikte katılarak bu iddiaları yalanladı. Yanal yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasını kim karıştırmak istiyorsa, dedikoduları kim çıkarıyorsa onlara cevabını vereceğim. Bizi yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek. Emre Belözoğlu ile hiçbir problemimiz yok. Emre'ye teşekkür ediyorum, her zaman desteği ile bize güç veriyor. Basın toplantısına çağırdığımda beni kırmadı, geldi teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Emre Belözoğlu ise "Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi" dedi.
Ersun Yanal: "Emre'ye teşekkür ediyorum, her zaman desteği ile bize güç veriyor. Basın toplantısına çağırdığımda beni kırmadı, geldi teşekkür ediyorum."
Ersun Yanal: "Emre'ye teşekkür ediyorum, her zaman desteği ile bize güç veriyor. Basın toplantısına çağırdığımda beni kırmadı, geldi teşekkür ediyorum."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 22, 2019
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