Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu iddialarına cevap

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" ifadelerini kullanması derbinin önüne geçti. Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;

"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

Ersun Yanal'dan ses getiren açıklama: İstifa mı etti? Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra ses getiren bir açıklama yaptı.Yanal, galibiyet sonrasında, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım. Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" ifadesini kullandı.Tecrübeli teknik adamın bu sözleri 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sivasspor'a kaybeden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kaybedilen puanlar sebebiyle teknik heyeti eleştirmişti.Öte yandan Bein Sports yorumcusu Metin Tekin, Ersun Yanal'ın açıklamasının ,'istifa' açıklaması olduğunu belirtti.

Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartıştı iddiası

Beşiktaş derbisi sonrasında ortaya atılan Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiaları mücadelenin önüne geçti. İddialara göre, takım kaptanı Emre Belözoğlu mücadeleye yedek çıkmak istemediği için teknik direktör Ersun Yanal ile tartıştı. Yanal'ın da 'Hafta için açıklama yapacağım' diyerek istifasını vereceği iddia edildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal ise mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısına, Emre Belözoğlu ile birlikte katılarak bu iddiaları yalanladı. Yanal yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasını kim karıştırmak istiyorsa, dedikoduları kim çıkarıyorsa onlara cevabını vereceğim. Bizi yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek. Emre Belözoğlu ile hiçbir problemimiz yok. Emre'ye teşekkür ediyorum, her zaman desteği ile bize güç veriyor. Basın toplantısına çağırdığımda beni kırmadı, geldi teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise "Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi" dedi.







