SÜPER LİG

Ersun Yanal'dan ses getiren açıklama: İstifa mı etti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra ses getiren bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde atılan galibiyet golüne böyle sevindi.

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde atılan galibiyet golüne böyle sevindi.

Fotoğraf: Metin Pala

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra ses getiren bir açıklama yaptı.

Yanal, galibiyet sonrasında, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım. Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" ifadesini kullandı.

Tecrübeli teknik adamın bu sözleri 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.

  • Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sivasspor'a kaybeden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kaybedilen puanlar sebebiyle teknik heyeti eleştirmişti.

Öte yandan Bein Sports yorumcusu Metin Tekin, Ersun Yanal'ın açıklamasının ,'istifa' açıklaması olduğunu belirtti.


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