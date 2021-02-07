Spor Erzurumda kazanan çıkmadı
SÜPER LİG

Erzurum'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 24.haftasında Erzurumspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasından bir kare
Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Erzurumspor'un golünü 28. dakikada penaltıfan Aatif kaydederken, Kayserispor'un golünü ise 72. dakikada İlhan Parlak attı.

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Ayrıca mücadelenin 34. dakikasında, Kayserispor'dan kiralık olarak Erzurumspor'a giden Yaw Ackah, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 22'ye, Kayserispor ise 24'e yükseltti. Gelecek hafta Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.


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