Erzurumsporlu Yaw Ackah eski takımına karşı kırmızı kart gördü: Şike yapmakla suçlandı​

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Erzurumspor'un golünü 28. dakikada penaltıfan Aatif kaydederken, Kayserispor'un golünü ise 72. dakikada İlhan Parlak attı.

Yaw Ackah kırmızı kart gördü

Mücadelenin 34. dakikasında Erzurumspor'dan Yaw Ackah, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kartın ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan ve arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen Ganalı oyuncu, ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor'dan Erzurumspor'a transfer olmuştu

Gördüğü kırmızı kartın ardından sakin bir şekilde oyundan çıkan Ackah'ın davranışları sosyal medyada olay oldu. 1 hafta önce Kayserispor'dan Erzurumspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Mesut Bakkal da çok sert tepki gösterdi.

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Yaw Ackah şike yapmakla suçlandı

Kayserispor'dan kiralık olarak Erzurumspor'a transfer olan Yaw Ackah'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada oyuncunun şike yaptığı iddia edilirken, takım arkadaşlarına ihanet ettiği kaydedildi. İşte sosyal medyada Ackah ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları;

Erzurumspor’da Ackah diye bir oyuncu kendini resmen attırdı..Şakamı bu ya,hemen gönderirim böyle oyuncuları.. — Evren Turhan (@evrentrhn) February 7, 2021

Bugün Erzurumspor - Kayserispor maçında kiralık Kayserispor futbolcusu Yaw Ackah ve Kayserispor arasında şike yapılmıştır. Maç hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.



Bu olay Erzurumspor'u direkt maddi yönden etkilemiş, ligdeki konumuna direkt etki etmiştir. @TFF_Org pic.twitter.com/ApLJgCwItw — Forza Erzurumspor (@FrzaErzurumspor) February 7, 2021

Futbolda takım arkadaşlarına nasıl ihanet edilir, Ackah gösterdi. Simdi Erzurumlu futbolcular 65 dakika onun sorumsuzluğu yüzünden bir eksik mücadele edecekler. — HAKAN CAN (@HakanCan2011) February 7, 2021