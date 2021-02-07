Spor Erzurumsporlu Yaw Ackah eski takımına karşı kırmızı kart gördü Şike yapmakla suçlandı
SÜPER LİG

Erzurumsporlu Yaw Ackah eski takımına karşı kırmızı kart gördü: Şike yapmakla suçlandı​

Erzurumsporlu Yaw Ackah eski takımına karşı kırmızı kart gördü: Şike yapmakla suçlandı

Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Erzurumsporlu oyuncu Yaw Ackah'ın, eski takımına karşı oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart, sosyal medyada olay oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaw Ackah 1 Şubat 2021 tarihinde Kayserispor'dan Erzurumspor'a transfer olmuştu.
Yaw Ackah 1 Şubat 2021 tarihinde Kayserispor'dan Erzurumspor'a transfer olmuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Erzurumspor'un golünü 28. dakikada penaltıfan Aatif kaydederken, Kayserispor'un golünü ise 72. dakikada İlhan Parlak attı.

Yaw Ackah kırmızı kart gördü

Mücadelenin 34. dakikasında Erzurumspor'dan Yaw Ackah, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kartın ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan ve arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen Ganalı oyuncu, ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor'dan Erzurumspor'a transfer olmuştu

Gördüğü kırmızı kartın ardından sakin bir şekilde oyundan çıkan Ackah'ın davranışları sosyal medyada olay oldu. 1 hafta önce Kayserispor'dan Erzurumspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Mesut Bakkal da çok sert tepki gösterdi.

Erzurum'da kazanan çıkmadı
SPOR
Erzurum'da kazanan çıkmadı
  • Yaw Ackah şike yapmakla suçlandı
  • Kayserispor'dan kiralık olarak Erzurumspor'a transfer olan Yaw Ackah'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi, tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada oyuncunun şike yaptığı iddia edilirken, takım arkadaşlarına ihanet ettiği kaydedildi. İşte sosyal medyada Ackah ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları;

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