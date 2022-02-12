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Eski Beşiktaşlı ortalığı karıştırdı: Kırmızı kartlar havada uçuştu

Portekiz'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Porto ile Sporting 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında kavga çıkarken 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Beşiktaşlı ortalığı karıştırdı: Kırmızı kartlar havada uçuştu
90+10. dakikada 4 futbolcu oyundan ihraç edildi.

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Porto ile Sporting arasında oynanan maçta saha karıştı. Mücadelenin son anlarında tansiyon bir anda yükselirken, iki takım futbolcuları birbirlerine girdi.

Porto forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe'nin başrolde olduğu kavganın ardından 4 futbolcuya kırmızı kart çıktı.

Maçın hakemi, Porto'dan Pepe ve Marchesin ile Sporting'den Palhinha'yla Tabata'yı oyundan ihraç etti.

Yaşanan gerginliğin gölge düşürdüğü mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Porto bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lizbon ise 54 puanla ikinci sırada yer aldı.
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