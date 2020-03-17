AVRUPA LİGLERİ

EURO 2020 için kader günü

UEFA, bugün 55 katılımcı ülke ile acil koduyla toplanıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek turnuvaların son durumu tartışılacak. EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesi de gündemde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın nedeniyle dev organizasyonların ertelenmesi görüşülecek.

Salgın nedeniyle dev organizasyonların ertelenmesi görüşülecek.

üm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, bugün 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak.

Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Bugün yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise EURO 2020 olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile Türkiye’nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantı sonunda EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesi kararı çıkması bekleniyor.

Bu arada Avrupa’nın birçok önde gelen ligi gibi Almanya Bundesliga ve Bundesliga II, korona virüsü sebebiyle 2 Nisan’a kadar ertelendi. Almanya’da daha önce maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmış ardından ligler askıya alınmıştı.


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