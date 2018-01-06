Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı

Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" denildi. Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi.

Yaşadığımız unutulmaz 🇹🇷@CenkTosun_ pic.twitter.com/LeyxiDdukx — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018

"Ona burada iyi bakacağız"

Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.