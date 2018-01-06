SÜPER LİG

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la 4,5 yıllık sözleşme imzalaması sonrası iki kulüp, sosyal medya üzerinden mesajlaştı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun Everton formasıyla poz verdi.

Cenk Tosun Everton formasıyla poz verdi.

Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" denildi. Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi.

"Ona burada iyi bakacağız"

Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.

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