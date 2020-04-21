Falcao sağlık çalışanının mesajına kayıtsız kalmadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Erzurum’da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı.
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.
Falcao, tulumuna ismini yazan sağlık çalışanına mesaj yolladı: "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" pic.twitter.com/Uh3L90WlF5
Falcao, tulumuna ismini yazan sağlık çalışanına mesaj yolladı: "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" pic.twitter.com/Uh3L90WlF5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Nisan 2020
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