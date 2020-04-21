SÜPER LİG

Falcao sağlık çalışanının mesajına kayıtsız kalmadı

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, giydiği tuluma ismini yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Tulumunun üzerine Falcao'nun adını ve forma numarasını yazdı.

Tulumunun üzerine Falcao'nun adını ve forma numarasını yazdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Erzurum’da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.

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