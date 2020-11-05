SÜPER LİG

Falcao Sivasspor maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray'da Falcao şoku: İdmanı yarıda bıraktı

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao, sakatlığı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao'nun durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Falcao'nun durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Falcao sakatlandı

Sakatlığını atlatan Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Golcü oyuncunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar yağmur altında çalıştı.
Sarı-kırmızılılar yağmur altında çalıştı.

Kaptan geri dönüyor: Arda Turan farkını gösterecek
Kaptan geri dönüyor: Arda Turan farkını gösterecek

Galatasaray’da tatmin etmeyen oyuna rağmen son 2 haftada sahadan 6 puanla ayrılmanın sevinci yaşanırken, futbolcuların performanslarının yukarı çekilmesi için de özel çalışmalar yapılıyor. Sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların ortaya koyduğu özveri ise takdir topluyor. Galatasaray’da Ryan Babel ve Arda Turan performans yükseltti. Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Babel, teknik heyetin gözüne girdi. Sezon başında gönderilmesi gündemde olan Hollandalı futbolcu, son 2 maçta skora doğrudan katkıda bulundu. Erzurum deplasmanında asist yapan ve Ankaragücü maçında da gol atan 33 yaşındaki futbolcu formayı kapmayı başardı. Arda Turan 11'e dönüyor Sarı-kırmızılı takımda performansını yükselten bir diğer isim ise Arda Turan oldu. Kasımpaşa maçından sonra yedek Ankaragücü karşısında da kulübesinde yer alan tecrübeli futbolcu, son 2 maçta teknik heyetin beğenisini kazandı. Skoru tutmak ve topa sahip olma düşüncesindeki tecrübeli futbolcunun takıma olumlu katkıda bulunduğu belirtildi. Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti. Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11’e dönecek. Teknik heyetin performanslarını göz önünde bulundurarak Babel ve Arda’ya 11’de yer açmak için formül aradığı öğrenildi. Diagne aranıyorRadamel Falcao kart cezalısı olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında ilk 11 şansı bulan Mbaye Diagne bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı oluşturdu. Bu sezon Süper Lig’de 6 karşılaşmada forma giyen ve toplamda 198 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, ne gol ne de asist kaydedebildi. Diagne’ye yeniden kulübe yolu gözüktü. Öte yandan Ankaragücü maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına giden Diagne’nin dikkatinin çekilecek ve bu hareketleri tekrarlamaması istenecek. Galatasaray'ın oyunu tepki çekti: Üçüncü sırada bitiremez

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