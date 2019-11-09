SÜPER LİG

Falcao'nun reddettiği takımı Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun Real Madrid'i reddederek sarı-kırmızılı takıma transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facao, sarı-kırmızılı formayı sadece 5 kez giyebildi ve 1 gol attı.

Facao, sarı-kırmızılı formayı sadece 5 kez giyebildi ve 1 gol attı.

Mustafa Cengiz, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve transferi tartışmalara neden olan Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcunun büyük fedakarlık yaparak Galatasaray'a geldiğini ifade eden Cengiz şöyle konuştu;

"Para için gelmedi"

  • "Falcao buraya para için gelmedi. 8,5 milyon euro garanti, 9,5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi. Falcao çok büyük bir karakter, buraya para için gelmedi."

"Real Madrid'i reddetti"

  • "Real Madrid Başkanı Perez, Falcao'yu çok istediklerini ancak Galatasaray'a gitmek istediğini belirterek reddettiğini söyledi. Bize bunu direkt Perez söyledi ve bizi tebrik etti."

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