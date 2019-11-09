Falcao'nun reddettiği takımı Mustafa Cengiz açıkladı

Mustafa Cengiz, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve transferi tartışmalara neden olan Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcunun büyük fedakarlık yaparak Galatasaray'a geldiğini ifade eden Cengiz şöyle konuştu;

"Para için gelmedi"

"Falcao buraya para için gelmedi. 8,5 milyon euro garanti, 9,5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi. Falcao çok büyük bir karakter, buraya para için gelmedi."

"Real Madrid'i reddetti"

"Real Madrid Başkanı Perez, Falcao'yu çok istediklerini ancak Galatasaray'a gitmek istediğini belirterek reddettiğini söyledi. Bize bunu direkt Perez söyledi ve bizi tebrik etti."