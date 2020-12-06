SÜPER LİG

Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük aldığı olumlu sonuçlarla birlikte futbolcularını da vitrine çıkarmayı başardı. İstanbul temsilcisi, devre arası transfer döneminde kadrosundaki önemli bir isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ndao, Rizespor maçında attığı iki golle yıldızlaştı.

Ndao, Rizespor maçında attığı iki golle yıldızlaştı.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Fatih Karagümrük son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi aldığı bu galibiyetle ligde 5. sıraya yerleşirken mücadelenin yıldızı attığı 2 golle Alassane Ndao oldu.

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Senegal'in Dakar akademesinden kadroya katılan ve bonservis bedeli ödenmeyen Ndao, Karagümrük'e transfer olduğundan bu yana 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Senegalli kanat oyuncusu 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Ndao'ya Avrupa'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilirken Karagümrük yönetiminin 2 milyon Euro karşılığında bir kulüple anlaştığı ve oyuncunun Ocak ayından itibaren Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da altığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaştı;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası konuştu:...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.