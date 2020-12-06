Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Fatih Karagümrük son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi aldığı bu galibiyetle ligde 5. sıraya yerleşirken mücadelenin yıldızı attığı 2 golle Alassane Ndao oldu.

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Senegal'in Dakar akademesinden kadroya katılan ve bonservis bedeli ödenmeyen Ndao, Karagümrük'e transfer olduğundan bu yana 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Senegalli kanat oyuncusu 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Ndao'ya Avrupa'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilirken Karagümrük yönetiminin 2 milyon Euro karşılığında bir kulüple anlaştığı ve oyuncunun Ocak ayından itibaren Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da altığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaştı;