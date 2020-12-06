Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Fatih Karagümrük son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi aldığı bu galibiyetle ligde 5. sıraya yerleşirken mücadelenin yıldızı attığı 2 golle Alassane Ndao oldu.
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Senegal'in Dakar akademesinden kadroya katılan ve bonservis bedeli ödenmeyen Ndao, Karagümrük'e transfer olduğundan bu yana 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Senegalli kanat oyuncusu 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
Ndao'ya Avrupa'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilirken Karagümrük yönetiminin 2 milyon Euro karşılığında bir kulüple anlaştığı ve oyuncunun Ocak ayından itibaren Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.
Konuyla ilgili olarak TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da altığı istihbaratı sosyal medya hesabından paylaştı;
Rakamı tam öğrenemedim. İki hafta önce de 4x4'te transfer haberini zikretmiştim. Bugün 2 gol atan Karagümrük'ün kanat oyuncusu NDAO için minimum 2 milyon euro olan bir transfer teklifi var. Orta Avrupa ülkelerinden birinden gelmiş teklif. Kalanı @Salimmanav 'da artık!
Rakamı tam öğrenemedim. İki hafta önce de 4x4'te transfer haberini zikretmiştim. Bugün 2 gol atan Karagümrük'ün kanat oyuncusu NDAO için minimum 2 milyon euro olan bir transfer teklifi var. Orta Avrupa ülkelerinden birinden gelmiş teklif. Kalanı @Salimmanav 'da artık!— Mehmet Ayan (@mehmetayan75) December 6, 2020
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