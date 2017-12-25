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Fatih Terim Asamoah transferi için arkadaşlarını devreye soktu

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sol beke yapılacak takviye için Fatih Terim devreye girdi. Juventus'un Ganalı sol bekiyle transfer görüşmesi yapan sarı kırmızılı yönetime destek olmak için İtalya'daki bağlantılarını da sokan Terim'in bu transfere özel bir önem verdiği aktarıldı.

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Fatih Terim. Galatasaray'ın başındaki 4. döneminde Göztepe karşısında 3 puan almayı başardı.

Fatih Terim. Galatasaray'ın başındaki 4. döneminde Göztepe karşısında 3 puan almayı başardı.

Göztepe maçında futbolcularının durumunu yaşından görme fırsatı bulan Fatih Terim, Bucaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında da az forma şansı bulan futbolcularına şans verecek. Terim, Bucaspor maçında da sergileyecekleri performansa göre gidecek ve kalacak futbolcular konusunda görüşünü netleştirecek.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in Juventus'taki asıl mevkii orta sahanın solu olan ve sol bek de oynayan Ganalı Asamoah için de ısrarcı olduğu ve bu futbolcu için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, sarı kırmızılılarla resmi sözleşme imzaladığı basın toplantısında takımın sol bek sıkıntısından bahsetmiş ve bu noktadaki eksikliğin acil olarak giderilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Fatih Terim'den 'sol bek' vurgusu
Fatih Terim'den 'sol bek' vurgusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, imza töreninde takıma dair açıklamalarda bulundu. Terim, takımın bir sol beke ihiyacı olduğunu ifade ederken transfer yapamazlarsa Lionel Carole'un takıma dönebileceğini ifade etti.İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;"Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini tabii ki oraya koyacağız. Prensip icabı sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yaşayacağız herhalde. Genel olarak başkanımla çok şeffaf ilişki içerisinde ilerleyeceğiz. Bir rapor ben acil şekilde hazırlayacağım. Orası eksildi onu alalım, burası eksildi bunu alalımdan ziyade, mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek en büyük transfer diye düşünüyorum. Hakan Balta olsaydı, sol bek oynayacaktı ama genç takıma gönderildiği için oynatamıyoruz. Hatta bu konuda Lionel Carole'un durumunu sordum. "Olabilir mi?" diye. Zaten bizim oyuncumuz. De Jong'u da takımla beraber antrenmana çağırdım."Fatih Terim: Ben imzamı 1974'te attımTaffarel de Galatasaray'a dönüyor

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