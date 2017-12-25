Fatih Terim Asamoah transferi için arkadaşlarını devreye soktu

Göztepe maçında futbolcularının durumunu yaşından görme fırsatı bulan Fatih Terim, Bucaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında da az forma şansı bulan futbolcularına şans verecek. Terim, Bucaspor maçında da sergileyecekleri performansa göre gidecek ve kalacak futbolcular konusunda görüşünü netleştirecek.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in Juventus'taki asıl mevkii orta sahanın solu olan ve sol bek de oynayan Ganalı Asamoah için de ısrarcı olduğu ve bu futbolcu için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, sarı kırmızılılarla resmi sözleşme imzaladığı basın toplantısında takımın sol bek sıkıntısından bahsetmiş ve bu noktadaki eksikliğin acil olarak giderilmesi gerektiği ifade edilmişti.