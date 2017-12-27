Fatih Terim Asamoah transferini doğruladı

Fatih Terim, göreve geleli sadece günler olduğunu aktarırken, bazı oyuncuların yükselen performanslarına dikkati çekerek, "Buradan çıkarılacak önemli mesajlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Öztekin'in performansını örnek gösteren Terim, şunları söyledi;

"Bazen çok konuşmaya gerek kalmaz. Hadiseler bir şeylerin mesajını verir. Muhakkak bir şeyleri değiştirmek için geldik ve inşallah değiştirebiliriz. Buna inanıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Mutlu olmayan hiçbir insan, performansını yukarı çekemez. Büyük takımlarda oynamak kolay değildir. Fırsat yakalandığında, ben olsam bırakmam. Şimdi devre arası geldi. Kadrodaki 28 kişiyi revize etme şansımız var. Formayı kim istiyorsa, o burada kalır. Karşılıklı çok çabuk anlaşacağımızı ümit ediyorum. Yoksa ben birkaç günde çok bir şey yapmadım."

Selçuk İnan yorumu

Tam bir kaptan gibi oynadı. Belli ki fiziksel eksiği var. Daha önce çıkmak için işaret etti ama ben biraz daha oynattım. Onun Galatasaray için yaptıklarını unutmamalıyız. Böyle önemli hizmetleri bulunan oyuncularımızı daha toleranslı karşılamalıyız.

Sinan Gümüş formayı alabilir mi?

"Çok yetenekli bir futbolcumuz. Onun da hataları vardır. Ben kendisini beğeniyorum. Çok da iyi şeyler bekliyorum. Eğer Sinan bu formayı almak istiyorsa, kimse üzerinden çıkaramaz. Kendisine aynı şekilde söylediğim için burada aktarıyorum. Daha çok çalışacak. Söylemde iyi oyuncu, eylemde de daha çok koşacak, mücadele edecek. Takımın ender sol ayaklılarından biri."

Asamoah transferiyle ilgili cevabı

"Bende önce zaten gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında sanki devre arasında gelebilir ümidi vardı. Ama olmayabilir de. Bir şerh koymak lazım. Doğru bir transfer ve iyi bir oyuncu. Ümit ederim devre arası olur. Kısa sürede karar verip, eyleme geçme zorunluluğunda olduğumuz için, alternatifleri de düşünmemiz lazım.