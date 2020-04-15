Fatih Terim koronavirüsü yendi donör olmak istediğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Instagram canlı yayınında konuşan Terim, koronavirüs hastalığında uygulanan plazma tedavisi için donör olmak istediğini söyledi.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldım. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız. Lütfen bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın."