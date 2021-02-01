Spor Fatih Terimden Ozan Kabaka "Güvenimi gurura çevirdin evlat"
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Fatih Terim’den Ozan Kabak’a: "Güvenimi gurura çevirdin evlat"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Premier Lig ekibi Liverpool’a transfer olması beklenen eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" dedi.

Haber Merkezi İHA
Fatih Terim
Fatih Terim

Liverpool'a transferi an meselesi olan Ozan Kabak'ın İngiliz kulübüne imzasını teknik direktör Fatih Terim açıkladı. Terim sosyal medya hesabından genç oyuncunun transferini tebrik etti.

Tecrübeli teknik adam, Ozan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" notunu ekledi.

Ozan Kabak ilk olarak Fatih Terim döneminde 17 yaşında forma şansı bulmuştu. Genç oyuncu sarı kırmızılılarda geçirdiği kısa dönemin ardından Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

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