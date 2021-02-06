Fatih Terim'in derbi öncesi açıklamaları gündeme oturdu: Seyircisiz sanıyorduk küfür yedik

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de karşılaşacağı mücadele öncesinde, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in çarpıcı açıklamaları gündeme oturdu.
Derbi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, mücadele hakkında konuşmadı. Terim, seyircisiz maçta localardan takıma ve çalışanlara küfürler edildiğini söyledi.
- "Federasyondan birileri yardımcı oluyor"
- Federasyondan birilerinin de yarım ettiğinin ifade eden Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyorduk ama seyirci var. Localar dolu. Takımımız çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Seyirci varken alışığız da seyircisiz maçta kimsenin küfür etmeye hakkı yok. 6222 diye bir şey varsa, bu kadar galiz küfürler edilemez. Bu güzel bir şey değil. Belli ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor" dedi.